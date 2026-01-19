Пожилой водитель иномарки погиб в ДТП на трассе Ивдель — ХМАО

Вечером в субботу, 17 января, на 35-м километре автодороги Ивдель — ХМАО произошло серьезное ДТП. Об этом URA.RU сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным ведомства, около 18:00 водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, который ехал со стороны Югорска в направлении Ивделя, наехал на стоявший на обочине автомобиль Renault Logan. От удара Renault отбросило вперед на припаркованную у края дороги Toyota Camry. Водитель Toyota остановился, чтобы помочь участникам ранее возникшей нештатной ситуации.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 70-летний водитель автомашины Toyota Camry, который в момент аварии находился на обочине в качестве пешехода, от полученных травм скончался на месте», — сообщили в Госавтоинспекции.

Водители автомобилей Hyundai и Renault, а также три пассажира — две женщины 30 и 49 лет и 17-летняя девушка — с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В салоне Hyundai находился пятимесячный ребенок в детском удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу малыша. После осмотра медики не выявили у него каких-либо травм. За рулем Hyundai был 62-летний житель города Советский (ХМАО) со стажем вождения 31 год, по результатам освидетельствования он оказался трезв.