Пожилой водитель и его пассажирка погибли в ДТП с большегрузом под Курганом

Два человека стали жертвами ДТП в Юргамышском округе Курганской области. Авария случилась 5 мая на 206-м километре автодороги «Иртыш». Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сотрудников региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, мужчина 1951 года рождения за рулем автомобиля Kia при повороте налево не пропустил большегруз. В результате столкновения водитель и пассажирка иномарки скончались.

Полицейские обратились к участникам дорожного движения с призывом проявлять максимальную внимательность и строго соблюдать правила дорожного движения. Они попросили уделить особое внимание пожилым водителям, поскольку именно невнимательность и несоблюдение ПДД часто становятся причинами трагедий на дорогах региона.