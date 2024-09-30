Пожилой водитель электроскутера погиб в ДТП в Пермском крае

ДТП, в котором погиб 77-летний мужчина, произошло накануне в селе Елово в Пермском крае. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.
Водитель Chevrolet Cruze, двигаясь в направлении улицы Комсомольская, столкнулся с электроскутером под управлением пенсионера. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортных средств.
От удара водитель двухколесного транспорта скончался на месте. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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