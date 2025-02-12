Пожилой петербуржец, сбивший насмерть пенсионерку, отправится под суд

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 76-летний автомобилист, который насмерть сбил пенсионерку. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы уголовного дела передали в суд, сообщили сайту Neva.Today в пресс-службе надзорного ведомства Северной столицы.
По версии следствия, днем 16 мая 2024 года обвиняемый за рулем машины УАЗе Patriot остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом возле дома № 21 по Искровскому проспекту, чтобы пропустить пешеходов. Однако, начав движение, он не заметил 61-летнюю женщину и сбил ее. Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.
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