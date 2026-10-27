Пожилой пешеход погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Вечером 26 октября на 26-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск насмерть сбили 65-летнего мужчину. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на соцсети Госавтоинспекции Тюменской области.

По информации ведомства, житель села Велижаны переходил проезжую часть в неположенном месте, несмотря на расположенный рядом надземный переход. В результате мужчина попал под колеса автомобиля Volkswagen Golf и скончался на месте.

За рулем иномарки находился 30-летний тюменец, ехавший домой из села Борки. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.