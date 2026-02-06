Пожилой мужчина стал жертвой пожара в Удмуртии
В деревне Малая Ита Шарканского района произошел пожар, в результате которого погиб 76-летний мужчина. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Удмуртии.
По информации спасателей, огонь уничтожил дом и веранду, находящиеся под общей шиферной крышей. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров.
По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства случившегося.
