Пожилой мужчина стал жертвой ночного пожара в селе под Тюменью

Смертельный пожар произошел в Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные МЧС РФ по региону.

Согласно информации ведомства, ночью в селе Каскара пламя охватило четырехквартирный дом. В ликвидации огня были задействованы 22 спасателя и восемь единиц техники.

В полыхающем помещении погиб пожилой мужчина. Специалисты разбираются в обстоятельствах трагедии.

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