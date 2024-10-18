Пожилой мужчина стал жертвой ночного пожара в селе под Тюменью
Смертельный пожар произошел в Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные МЧС РФ по региону.
Согласно информации ведомства, ночью в селе Каскара пламя охватило четырехквартирный дом. В ликвидации огня были задействованы 22 спасателя и восемь единиц техники.
В полыхающем помещении погиб пожилой мужчина. Специалисты разбираются в обстоятельствах трагедии.
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