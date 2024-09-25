Пожилой мужчина попал под электричку во Фрунзенском районе Петербурга

Во Фрунзенском районе Петербурга в результате наезда электрички погиб 88-летний уроженец Астрахани. Мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте, сообщил Piter.TV со ссылкой на сотрудников транспортной полиции.

Случай произошел в дневное время суток на станции Купчино. Машинист неоднократно сигналил мужчине и применил экстренное торможение.

Сообщается, что пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб ещедо приезда медиков.