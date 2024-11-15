Пожилой мужчина погиб в пожаре во Фрунзенском районе Петербурга

Пожар, унесший жизнь 72-летнего мужчины, произошел накануне во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу.

Однокомнатная квартира загорелась вечером 14 ноября в доме № 116 на Бухарестской улице. Прибывшие на место ЧП спасатели увидели пожар на площади пяти квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать за 28 минут.

На месте происшествия пожарные нашли мертвым мужчину. В результате пожара пострадала женщина, ее увезли в больницу.