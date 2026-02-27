Пожилой мужчина погиб при пожаре в селе под Самарой

В четверг, 26 февраля, в селе Бузаевка Кинельского района вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Огонь охватил домашние вещи на площади пять квадратных метров. Об этом сайту «ВолгаНьюс» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, после ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело 70-летнего мужчины.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения семь раз выезжали на тушение пожаров. В Железнодорожном районе Самары на улице Буянова произошел крупный пожар в неэксплуатируемом строении, площадь которого составила 300 квадратных метров. Возгорание ликвидировали 50 спасателей и 11 спецмашин.

Кроме того, в Красноярском районе сгорело 10 тонн сена, а в Тольятти загорелся автомобиль Hyundai. Причины всех пожаров сейчас устанавливаются дознавателями МЧС России.