Пожилого петербуржца задержали по подозрению в избиении и изнасиловании экс-супруги
Правоохранители задержали 70-летнего жителя Петербурга по подозрению в нападении на экс-супругу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.
Как сообщило СМИ, в полицию поступил сигнал о криках в квартире на улице Веры Слуцкой. На помощь звала 67-летняя женщина. Согласно данным ведомства, ее избил и изнасиловал бывший муж.
У пострадавшей диагностировали множественные травмы, в том числе перелом носа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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