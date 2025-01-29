Пожилая жительница Нижнего Тагила погибла в пожаре из-за свечей

Квартира загорелась в девятиэтажном доме в Нижнем Тагиле. Жертвой пожара стала 75-летняя женщина. Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на представителей отдела надзорной деятельности и профилактической работы города.
По предварительной версии, у пенсионерки были проблемы с электричеством, поэтому она использовала свечи, что и спровоцировало возгорание. Сообщение о пожаре на Алтайской улице поступило 28 января в 18:44.
Горели домашние вещи. Пламя тушили три единицы спецтехники и семь человек личного состава. В результате погибла пожилая хозяйка жилья.
Сейчас специалисты проводят проверку и рассматривают все обстоятельства происшествия. Наиболее вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
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