Пожилая жительница Башкирии погибла в ДТП с легковушкой и грузовиком

Пенсионерка получила смертельные травмы в результате ДТП в Башкирии. Предварительно, виновником столкновения стал муж погибшей, сообщает сайт mkset.ru со ссылкой на республиканскую Госавтоинспекцию.
По данным ведомства, авария случилась на 11-м километре автодороги «Западный обход Уфы». Водитель Renault Logan нарушил ПДД и врезался в большегруз Volvo.
В результате 70-летняя пассажирка легковушки скончалась до приезда скорой помощи. Ее супруга доставили в больницу. Сейчас стражи порядка проводят проверку для выяснения всех обстоятельств столкновения.
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