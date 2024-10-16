Пожилая жительница Башкирии погибла в ДТП с легковушкой и грузовиком

Пенсионерка получила смертельные травмы в результате ДТП в Башкирии. Предварительно, виновником столкновения стал муж погибшей, сообщает сайт mkset.ru со ссылкой на республиканскую Госавтоинспекцию.

По данным ведомства, авария случилась на 11-м километре автодороги «Западный обход Уфы». Водитель Renault Logan нарушил ПДД и врезался в большегруз Volvo.

В результате 70-летняя пассажирка легковушки скончалась до приезда скорой помощи. Ее супруга доставили в больницу. Сейчас стражи порядка проводят проверку для выяснения всех обстоятельств столкновения.