Пожилая женщина стала жертвой пожара в Сосновом Бору

Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара в Сосновом Бору в Ленинградской области. Пламя охватило частный одноэтажный дом с железной крышей в СНТ «Придорожный», сообщил сайт «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

К приезду пожарных подразделений здание было полностью в огне, который распространился на площадь в 72 квадратных метра.

В ходе разбора конструкций спасатели обнаружили тело погибшей 74-летней женщины. Также пострадал 73-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами второй–третьей степени.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.