Пожилая женщина стала жертвой ДТП на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске

В Магнитогорске Челябинской области в больнице скончалась пожилая женщина, которую сбил автомобиль. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По данным полицейских, в четверг, 15 января, на проспекте Карла Маркса, 22-летний водитель машины ВАЗ-21099 сбил 81-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось.

Уточняется, что женщина двигалась справа налево по ходу движения машины. Другие детали ДТП в настоящее время выясняются.