Пожилая женщина пострадала во время аварии с грузовиком в Курганской области

ДТП, в котором пострадала пенсионерка 1947 года рождения, произошло накануне в Шадринском округе Курганской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на областную ГИБДД.

Водитель за рулем ВАЗ 21310, передвигаясь по трассе Шадринск-Миасское, при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил проезд автомобилю SITRAK C7H с полуприцепом. Сразу после удара грузовик съехал в кювет.

В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ 21310. Женщину с травмами доставили в больницу. О других пострадавших не сообщается.