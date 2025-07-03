Пожилая женщина пострадала при квартирном пожаре в Пензенской области

Огонь охватил квартиру в Спасском районе Пензенской области. Происшествие случилось в селе Липлейка. Об этом сайту «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, загорелась квартира площадью 40 квадратных метров. В результате пострадала 66-летняя женщина. Информация о состоянии пенсионерки уточняется.
Предварительной причиной возгорания назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. За прошедшие сутки областные спасатели также принимали участие в ликвидации последствия ДТП в Городищенском районе и дважды в Пензе.
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