Пожилая женщина пострадала при квартирном пожаре в Пензенской области

Огонь охватил квартиру в Спасском районе Пензенской области. Происшествие случилось в селе Липлейка. Об этом сайту «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, загорелась квартира площадью 40 квадратных метров. В результате пострадала 66-летняя женщина. Информация о состоянии пенсионерки уточняется.

Предварительной причиной возгорания назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. За прошедшие сутки областные спасатели также принимали участие в ликвидации последствия ДТП в Городищенском районе и дважды в Пензе.