Пожилая женщина попала в больницу после наезда поезда в Лунинском районе Пензенской области

На железнодорожной станции Танеевка в Лунинском районе произошла трагедия: под колеса поезда попала местная жительница. Об этом написала «Пенза-пресс» .

По данным Пензенского ЛО МВД РФ на транспорте, машинист пассажирского поезда «Воркута — Адлер» заметил человека рядом с путями и подал звуковые сигналы, однако столкновения избежать не удалось.

«В результате происшествия 71-летняя жительница Лунинского района получила травмы и попала в больницу», — уточнили в ведомстве.

Сейчас транспортная полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Жителям региона напоминают о необходимости переходить железнодорожные пути только в специально отведенных местах, чтобы избежать штрафов и не подвергать свою жизнь опасности.