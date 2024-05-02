Пожилая женщина погибла во время пожара в Удмуртии | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 14:47 Пожилая женщина погибла во время пожара в Удмуртии

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Пожар, в котором погибла 92-летняя пенсионерка, произошел накануне в многоквартирном доме в Камбарке. Об этом сообщил сайт Izhlife, ссылаясь на МЧС России по Удмуртии.

Во время тушения огня спасатели обнаружили женщину без признаков жизни. Первыми запах дыма из квартиры погибшей почувствовали соседи, они же и позвонили в МЧС.

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Предварительной причиной пожара правоохранители называют короткое замыкание в телевизоре.