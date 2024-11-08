Пожилая женщина погибла в аварии в Свердловской области

На трассе в Свердловской области произошло смертельное ДТП, жертвой которого стала 75-летняя пенсионерка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД региона.
В Белоярском районе 51-летний мужчина за рулем Toyota Prado не справился с управлением и вылетел из машины, так как был не пристегнут ремнем. Его 75-летняя мать, которая сидела в авто, погибла на месте.
Водителя и еще одного пассажира госпитализировали, проводится проверка.
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