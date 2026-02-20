Пожилая петербурженка умерла в больнице после ДТП в Петроградском районе

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сайт Piter.TV проинформировало Главное управление МВД России по региону.

По информации полицейских, авария произошла утром в среду, 18 февраля, напротив дома 12 по улице Красного Курсанта. Женщина 1986 года рождения за рулем автомобиля Honda не пропустила пешехода, который переходил дорогу перпендикулярно движению машины.

Потерпевшую, родившуюся в 1957 году, доставили в Мариинскую больницу, но, к сожалению, врачи не смогли ее спасти. В настоящее время правоохранительные органы продолжают выяснять все детали случившегося.