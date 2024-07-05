Пожилая петербурженка попала в больницу с сотрясением мозга после конфликта с сыном

Правоохранители задержали 47-летнего жителя Санкт-Петербурга по подозрению в нападении на мать. Об этом сообщил «Петроград».

Происшествие случилось в квартире одного из домов Кронштадта. По предварительным данным, мужчина в состоянии опьянения жестоко избил 72-летнюю родственницу.

Медики госпитализировали пенсионерку. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, перелом костей носа и другие травмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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