Пожары в Пермском крае унесли жизни 100 человек с начала года

В Пермской крае с начала года в пожарах погибли 100 человек. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на telegram-канал пресс-службы регионального управления МЧС.

В ведомстве отметили, что с начала года в крае зафиксировали 1,9 тысячи пожаров. Пятеро из погибших в них были детьми. Еще 115 человек пострадали в огне. Среди травмированных оказалось еще 11 детей.

Кроме того, сотрудники МЧС смогли спасти из пожаров 357 человек.

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