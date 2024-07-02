Пожары в Пермском крае унесли жизни 100 человек с начала года
В Пермской крае с начала года в пожарах погибли 100 человек. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на telegram-канал пресс-службы регионального управления МЧС.
В ведомстве отметили, что с начала года в крае зафиксировали 1,9 тысячи пожаров. Пятеро из погибших в них были детьми. Еще 115 человек пострадали в огне. Среди травмированных оказалось еще 11 детей.
Кроме того, сотрудники МЧС смогли спасти из пожаров 357 человек.
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