Пожарные за сутки ликвидировали 27 возгораний в Пензенской области

Спасатели потушили 27 пожаров в Пензенской области за минувшие сутки. Так, на улице Пушкина в деревне Соколинка из-за нарушения правил эксплуатации печи сгорела баня площадью 60 квадратных метров. Об этом сайту «Пенза Пресс» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Еще одно ЧП случилось на улице Белинского в Кузнецке. Из-за неосторожного обращения с огнем полностью выгорел гараж площадью 24 квадратных метра.

На улице Центральной в селе Андреевка Каменского района сгорел дом, а на Заводской в Нечаевке Мокшанского района огонь уничтожил четырехквартирный дом площадью 120 квадратных метров — в обоих случаях пожар мог возникнуть из-за проблем с электрооборудованием.

В Пензе на улице Бородина в многоквартирном доме сгорела кладовка. Сотрудники МЧС России спасли пять человек, включая одного ребенка, еще пятерых жителей эвакуировали.

Кроме того, оставшаяся доля пожаров пришлась на горение сухой травы и мусора в разных районах области. Общая площадь возгорания составила 2,2 гектара.