Пожарные вызволили девочку из горящей квартиры в Кемерове

В центре Кемерова на Советском проспекте недалеко от торгового центра «Я» случился пожар. Об этом написал сайт sibdepo.ru .

Там, по сообщениям МЧС, горела квартира. Пожарные оперативно спасли из огня девочку. Еще пять человек эвакуировали из здания.

Возгорание локализовано. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. сейчас устанавливаются причины случившего.