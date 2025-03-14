Пожарные вызволили девочку из горящей квартиры в Кемерове

В центре Кемерова на Советском проспекте недалеко от торгового центра «Я» случился пожар. Об этом написал сайт sibdepo.ru.

Там, по сообщениям МЧС, горела квартира. Пожарные оперативно спасли из огня девочку. Еще пять человек эвакуировали из здания.

Возгорание локализовано. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. сейчас устанавливаются причины случившего.

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