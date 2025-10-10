Пожарные спасли животных из горящего вольера в Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области произошло возгорание в строении, где содержались животные. Огонь стремительно охватил постройку, но все обитатели остались невредимы, написал «Петербург2» .

Ранним утром на улице Пушкинская вспыхнул пожар, который быстро распространился на вольер размером 3,5 на 6 метров. Когда пожарные из 111-й части Кировского отряда Леноблпожспаса прибыли на место, строение уже было охвачено пламенем.

Благодаря оперативным действиям спасателей, удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты. Пожарные быстро эвакуировали животных, не позволив им пострадать.

Причины пожара выясняются. Специалисты рассматривают различные версии, включая нарушения техники безопасности и неисправности электропроводки.