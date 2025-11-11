Пожарные спасли пенсионерку из горящей квартиры в Ижевске

В Ижевске сотрудники МЧС вывели 86-летнюю женщину из задымленной квартиры на улице Холмогорова. Об этом сайту Izhlife сообщили в МЧС Удмуртии.

Пожилая женщина была в сознании, но покидать квартиру отказалась. Спасатели использовали специальное защитное оборудование и передали женщину медикам. Ее госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.

Огонь охватил площадь в два квадратных метра, повреждено имущество в трехкомнатной квартире. Причина пожара уточняется.