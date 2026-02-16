Пожарные спасли мужчину с ограниченными возможностями в Удмуртии

В городе Воткинск пожарные оперативно ликвидировали возгорание в общежитии и спасли двух человек. Инцидент произошел утром 15 февраля на улице Белинского, написал Izhlife .

По предварительным данным, 37-летний мужчина с ограниченными возможностями здоровья находился в состоянии опьянения и курил в постели. Он бросил окурок на пол, после чего начался пожар. Когда вернулась его сожительница, комната уже была охвачена огнем. Женщина попыталась потушить его и вынести мужчину, но не смогла справиться и позвала соседей на помощь.

Пожарные эвакуировали жильцов общежития. Мужчина получил ожог руки. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Представители экстренных служб напоминают жителям о необходимости соблюдения пожарной безопасности и призывают отказаться от курения в постели.