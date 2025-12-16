Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Югорске

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который потерял сознание во время пожара в Югорске. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По данным специалистов, происшествие случилось в ночь на 15 декабря в квартире на улице Таежной. Огонь охватил газовую плиту на кухне. Пожарные эвакуировали из опасной зоны 10 человек, в том числе двух детей.

«Огнеборцы, после оперативного вскрытия входной двери, обнаружили в коридоре квартиры пострадавшего мужчину без сознания», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Мужчину сразу вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Кроме того, сотрудники с помощью автолестницы помогли женщине выбраться из задымленной квартиры.