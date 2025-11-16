Пожарные спасли людей из горящего дома в Кургане

Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном здании и спасли семь человек в Кургане. Происшествие случилось в пятницу, 14 ноября, на улице Радионова. Об этом сайту URA.RU сообщили представители областного ГУ МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара составила 40 квадратных метров, его ликвидировали 26 специалистов и шесть единиц техники МЧС.

Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Хозяина квартиры, где произошел пожар, госпитализировали с ожогами дыхательных путей и отравлением продуктами горения.

МЧС напомнило о правилах пожарной безопасности: не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, убедиться в полной потушенности сигареты, оборудовать место для курения пепельницей, желательно с водой, а также установить в жилье пожарный извещатель.