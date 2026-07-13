Пожарные спасли 170 голов крупного рогатого скота из горящего коровника в Ленобласти
В ночь с 12 на 13 июля в Гатчинском округе Ленинградской области произошел крупный пожар. Огонь охватил одноэтажный коровник площадью 100 квадратных метров, двухэтажный дом с мансардой и трактор. Кроме того, выгорела стена гаража, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на региональных спасателей.
Личный состав 105-й пожарной части «Леноблпожспаса» эвакуировал из горящего здания около 170 голов крупного рогатого скота. По данным экстренных служб, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.