Пожарные потушили в Чехове горящий грузовик с лекарствами

Спасатели потушили на 58-м километре автодороги М-2 «Крым» в округе Чехов грузовик, который загорелся на ходу. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.

Автомобиль ГАЗон Next перевозил лекарства. Когда водитель заметил возгорание, он сразу остановил транспорт и позвонил в единую службу «Система-112».

«Прибывшие на место вызова работники ПСЧ-311 Мособлпожспас оценили обстановку и подали ствол РСК-70, чтобы сбить пламя», — отметили в пресс-службе.

Спасатели полностью ликвидировали пожар в 16:40. Водитель грузовика получил ожог левого предплечья, ему оказали помощь на месте. Мужчина отказался от госпитализации.

В Мособлпожспасе призвали автомобилистов держать в машине исправный огнетушитель, а при первых признаках пожара сразу остановиться и вызывать пожарных.

Ранее пожар произошел в квартире на улице Гончарной в Москве. В помещениях вспыхнули личные вещи и мебель.