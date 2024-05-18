Пожарные потушили огонь в магнитогорском ТЦ | 360°

Происшествия 18 мая 2024, 20:11 Пожарные потушили огонь в магнитогорском ТЦ МЧС России: в Магнитогорске спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ Пресс-служба МЧС

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Сотрудникам пожарной службы удалось справиться с открытым пламенем, охватившим торговый центр в Магнитогорске. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Челябинской области сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — уточнили в ведомстве.

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Там отметили, что на место ЧП выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. Они возьмут на пепелище вещественные доказательства, чтобы установить точную причину возникновения возгорания.

Пожар произошел утром 18 мая на третьем этаже торгового центра. Изначально пламя охватило 150 «квадратов», но позже площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. В результате случившегося погибла женщина. Двенадцать человек успели сами выбраться из полыхающего здания. Тушить пожар приехали 36 сотрудников МЧС на 11 спецмашинах.