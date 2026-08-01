Пожарные потушили горящие шины в Колпино за час
В Колпино днем 31 июля загорелись автомобильные шины. Пожар площадью 100 квадратных метров обошелся без пострадавших, сообщает Neva.Today.
Возгорание произошло около 15:00 на левом берегу реки Ижоры в Колпинском районе Петербурга. Очевидцы вызвали экстренные службы.
Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. К тушению привлекли 10 сотрудников МЧС и две единицы техники.
Огонь ликвидировали почти за час. Пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину возгорания.