Пожарные полностью потушили 100 «квадратов» горевшего торгового павильона в Севастополе

Рано утром в пятницу, 15 ноября, в Севастополе недалеко от пляжа «Омега» горел торговый павильон. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Пожарным потребовалось почти четыре часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

Сообщается, в пожаре никто не пострадал, его причины выясняют специалисты.

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