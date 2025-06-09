Пожарные Пермского края спасли мужчину из горящего дома

В Пермском крае сотрудники МЧС оперативно отреагировали на возгорание в жилом доме, где из огня был спасен мужчина, уснувший в кресле. Инцидент произошел в Чайковском, сообщил Ura.ru со ссылкой на региональное управление ведомства.
В квартире на Приморском бульваре из-за неосторожного обращения с огнем при курении загорелось кресло, в котором спал человек. Специалисты вывели его на свежий воздух через окно и ликвидировали пламя, отмечается в официальном заявлении.
На место происшествия прибыли восемь пожарных и три единицы техники. Огонь охватил площадь около двух квадратных метров.
Как уточняет издание, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
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