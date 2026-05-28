Пожарные ликвидировали возгорание в деревне Романовка Курганской области

В деревне Романовка Кетовского округа Курганской области произошел крупный пожар. Согласно предварительным данным, предоставленным пресс-службой Главного управления МЧС России по Курганской области, причиной возгорания стало короткое замыкание старой электропроводки. Об этом написало URA.RU.
Огонь быстро распространился на различные постройки, включая баню, гараж и легковой автомобиль, а также перекинулся на кровлю двухквартирного жилого дома. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.
На месте происшествия работали 15 специалистов и пять единиц техники, включая сотрудников МЧС. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет.
