Пожарные ликвидировали шесть возгораний в Пензенской области за минувшие сутки

На территории Пензенской области за минувшие сутки зафиксировано шесть пожаров. О происшествиях ИА «Время Н» рассказали в главном управлении МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, в селе Ульяновка Кузнецкого района сгорела деревянная хозпостройка площадью 16 квадратных метров. Предварительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В селе Белогорье Лопатинского района огонь уничтожил трактор и сухую траву на площади 300 квадратных метров. Предполагается, что пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

В Кузнецке сгорел гараж, из помещения успели вынести два газовых баллона. Причина пожара выясняется. В Шнаево Городищенского района сгорела надворная постройка площадью 10 квадратных метров. Предположительно, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Кроме того, ликвидированы два возгорания сухой травы и мусора в Сердобске и Вадинском районе из-за неосторожного обращения с огнем.