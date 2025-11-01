Пожарные ликвидировали 27 возгораний за минувшие сутки в Кузбассе

Пожарно-спасательные подразделения Кемеровской области справились с 27 возгораниями за период с 31 октября по 1 ноября. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в Междуреченске на улице Широкий Лог загорелся жилой дом вместе с верандой. Площадь пожара составила 108 квадратных метров. Для ликвидации огня привлекли 10 человек и четыре единицы техники.

Также произошел пожар в поселке Чкаловский Ленинск-Кузнецкого округа. На Школьном переулке загорелась стайка. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. В тушении принимали участие 10 человек и три единицы техники.

На Кузнецком шоссе в Новокузнецке вспыхнуло производственное здание. Огонь охватил площадь в 18 квадратных метров. К ликвидации привлекли 19 человек и пять единиц техники. Трижды сотрудники МЧС выезжали на места ДТП для устранения их последствий.