Пожарные Ленобласти ликвидировали девять возгораний за сутки

За прошедшие сутки пожарные успешно потушили девять очагов возгорания в разных районах Ленинградской области. Такую информацию сайту Piter.TV предоставила пресс-служба регионального управления МЧС России.

В частности, во Всеволожском и Кингисеппском районах случилось по три пожара, сообщили в ведомстве. Отдельные случаи были зафиксированы также в Приозерском, Волосовском и Гатчинском районах.

Огонь повредил частные дома, бани и другие хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не поступала.