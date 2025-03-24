Пожарные Ленобласти ликвидировали девять возгораний за сутки

За прошедшие сутки пожарные успешно потушили девять очагов возгорания в разных районах Ленинградской области. Такую информацию сайту Piter.TV предоставила пресс-служба регионального управления МЧС России.
В частности, во Всеволожском и Кингисеппском районах случилось по три пожара, сообщили в ведомстве. Отдельные случаи были зафиксированы также в Приозерском, Волосовском и Гатчинском районах.
Огонь повредил частные дома, бани и другие хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не поступала.
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