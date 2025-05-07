Пожарные Курганской области ликвидировали последствия трех ДТП за последние две недели

В Притобольном округе Курганской области с конца апреля по 7 мая пожарные участвовали в ликвидации последствий трех ДТП и одного возгорания автомобиля. Об этом Ura.ru проинформировала пресс-служба округа.
Сотрудники противопожарной службы обесточивали автомобили, разрезали металл и помогали пострадавшим до приезда скорой помощи. Они смывали горючие материалы с дорог, чтобы предотвратить пожар. Специалисты прошли особую подготовку для такой работы и регулярно тренировались, чтобы уметь действовать автоматически в подобных ситуациях.
Ранее в Курганской области усилили меры против природных пожаров: МЧС опахивает населенные пункты и создает минерализованные полосы.
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