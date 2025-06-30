Пожарные Ямала ликвидировали три возгорания за сутки

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России в Ямало-Ненецком автономном округе устранили последствия трех пожаров. В Салехарде огнеборцы трижды выезжали на тушение возгораний, написал Ura.ru.
«В Салехарде на улице Кооперативная произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Повреждено чердачное помещение на общей площади 150 квадратных метров», — сообщили представители ведомства.
Кроме того, сотрудники МЧС ликвидировали пожар на старом кладбище в Салехарде, где горел мусор на открытом участке площадью 100 квадратных метров.
В Новом Уренгое произошел пожар в гаражном кооперативе «Аккорд». Огонь повредил обшивку потолка и личные вещи на площади 10 квадратных метров.
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