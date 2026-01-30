Пожарные эвакуировали жильцов из горящего дома в Красносельском районе Петербурга

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом доме на Петергофском шоссе. Спасатели эвакуировали 20 человек, среди которых были четверо детей и трое пострадавших, написала gazeta.spb.ru .

Сообщение о возгорании поступило 30 января в 09:51. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия. Очаг находился в трехкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров на первом этаже дома.

Пожарные спасли двоих мужчин из горящего помещения и эвакуировали пожилую женщину из квартиры этажом выше. Все трое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение Санкт-Петербурга.

Еще 17 жильцов дома, включая четверых детей, были выведены из опасной зоны с помощью специальных спасательных устройств.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что в течение часа с момента прибытия расчетов огонь был полностью ликвидирован.