Пожар вспыхнул в развлекательном центре в Удмуртии

В утренние часы 24 июня в Глазове вспыхнул пожар в одном из местных развлекательных центров. По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по Удмуртии, в заведении сработала сигнализация, после чего администратор немедленно вызвал пожарных. Об этом написал Izhlife.

Огонь охватил барную стойку, расположенную в боулинг-зале. В момент происшествия внутри не было посетителей, поэтому обошлось без жертв. Огонь уничтожил внутреннюю отделку и имущество на площади в 50 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

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