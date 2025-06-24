Пожар вспыхнул в развлекательном центре в Удмуртии

В утренние часы 24 июня в Глазове вспыхнул пожар в одном из местных развлекательных центров. По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по Удмуртии, в заведении сработала сигнализация, после чего администратор немедленно вызвал пожарных. Об этом написал Izhlife.