Пожар вспыхнул в отделении реанимации в Пермском крае

В ночь на 26 декабря в коридоре отделения реанимации стационара на Ломоносова, 102 в Березниках (Пермский край) вспыхнул пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет, написало Ura.ru .

Как сообщила краевая больница имени академика Вагнера в соцсети «ВКонтакте», пациенты были своевременно эвакуированы в другие отделения медицинской организации. Сейчас на месте проводятся восстановительные и ремонтные работы, чтобы реанимационное отделение могло возобновить полноценную работу.