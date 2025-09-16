Пожар вспыхнул в многоквартирном доме во Владивостоке

В многоквартирном доме во Владивостоке произошел пожар, который охватил две комнаты на четвертом этаже. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com .

Пожарные прибыли на место за девять минут и спасли семерых человек. Пятеро соседей, проживающие этажом выше, оказались в ловушке из-за едкого дыма и были выведены с помощью спасательных устройств.

Двое человек, включая ребенка, были буквально вытащены из огня. Спасатели помогли жильцам спуститься по трехколенной лестнице, а маленького пострадавшего передали медикам. Пожар был ликвидирован в 12:21. Сейчас сотрудники ведомства разбираются в обстоятельствах происшествия.