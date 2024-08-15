Пожар вспыхнул на территории завода имени Ухтомского в Люберцах
Пожар произошел утром 15 августа на улице 65 лет Победы в Люберцах. Предположительно, возгорание возникло на территории завода имени Ухтомского, сообщил источник 360.ru.
Все обстоятельства и причины ЧП уточняются. В региональном главке МЧС данные о случившемся пока не комментировали.
Судя по кадрам с места происшествия, территорию объекта окутал очень сильный дым. Очевидцы пишут, что задымление усиливается.
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Пожар вспыхнул на территории завода имени Ухтомского в Люберцах
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