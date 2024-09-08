Пожар вспыхнул на металлургическом производстве «АвтоВАЗ» в Тольятти

МЧС: в Тольятти произошел пожар на металлургическом производстве «АвтоВАЗ»

В Тольятти произошел пожар на металлургическом производстве «АвтоВАЗ». Там загорелась формовочная линия, сообщила 360.ru пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 14:21, огонь вспыхнул на Южном шоссе, 36, в Автозаводском районе.

«Прибывшими подразделениями установлено, что горит формовочная линия на площади 37 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности эвакуировано 20 человек, на работу предприятия данная ситуация не повлияла», — рассказали в МЧС.

К тушению огня привлекли 80 человек и 25 единиц техники.

Руководитель пресс-центра «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский рассказал 360.ru, что огонь не затронул автомобили. После расследования МЧС появится информация о целостности производства в результате пожара.

«Горят не машины, а металлургическое производство, площадь возгорания небольшая», — сказал он.

Накануне мощный пожар вспыхнул на парковке в Одинцове. В результате два человека погибли, двое получили травмы. Пострадавших госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.