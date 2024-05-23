Пожар в промзоне в Реутове попал на видео
Лакокрасочный цех загорелся в Реутове
В Реутове произошел пожар в районе промзоны. Кадры происшествия появились в распоряжении 360.ru.
Пожар видно издалека. В небо поднимаются густые клубы черного дыма.
По данным Telegram-канала «Реутов SOS Новости», пожар начался в лакокрасочном цехе, который находится в промзоне на Транспортной улице.
В пресс-службе МЧС по Московской области не уточнили, где именно произошло возгорание. По данным ведомства, на площади в 30 квадратных метров загорелся мусор. Пожар уже локализовали.
Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.