Пожар в производственном здании в Туле потушили

Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в Туле, которое распространилось на 850 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Ведомство ранее сообщало, что производственное здание в Туле вспыхнуло на площади в 800 «квадратов». Позднее площадь возгорания выросла еще на 50 квадратных метров.
«Пожар в Туле полностью ликвидировали», — заявили в МЧС.
Огонь охватил здание на Скуратовской улице. На месте ЧП работали 30 пожарных и восемь единиц техники.
Ранее при крупном пожаре в двухэтажном жилом доме Нефтеюганске в субботу, 12 октября, в огне погибли мужчина и женщина.
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