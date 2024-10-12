Пожар в производственном здании в Туле потушили

МЧС: пожар в производственном здании в Туле ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание в производственном здании в Туле, которое распространилось на 850 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Ведомство ранее сообщало, что производственное здание в Туле вспыхнуло на площади в 800 «квадратов». Позднее площадь возгорания выросла еще на 50 квадратных метров.

«Пожар в Туле полностью ликвидировали», — заявили в МЧС.

Огонь охватил здание на Скуратовской улице. На месте ЧП работали 30 пожарных и восемь единиц техники.

Ранее при крупном пожаре в двухэтажном жилом доме Нефтеюганске в субботу, 12 октября, в огне погибли мужчина и женщина.